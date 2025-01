La voce “senza età” di Giorgio Zuccolo incanta nel talent “Io Canto Senior”

Parla e anzi canta vicentino, e meglio ancora dire “thienese”, la prima puntata di “Io Canto Senior” andata in onda venerdì sera del 10 gennaio 2025 sulle reti Mediaset, su Canale 5. Grazie a Giorgio Zuccolo, ugola già nota per gli appassionati del rock da queste parti, si è guadagnato il palcoscenico televisivo e gli applausi sinceri del pubblico in studio, oltre ad emozionare chi lo ha seguito in tv.

Settant’anni di età, ex tecnico commerciale ormai da qualche anno in pensione, Zuccolo ha esordito con un brano dei Queen, emulando Freddy Mercury cantando “Who Wants to Live Forever“.

Premiatissimo dalla giuria dei vip – il quartetto “storico” del programma composto da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi – e poi passato per il voto dai 100 presenti tra il pubblico, l’interprete altovicentino è poi scivolato in terza posizione. Un piazzamento che consente in ogni caso alla voce di Thiene di proseguire l’avventura. Poi la competizione, riservata agli over 45, è proseguita con la conduzione di Gerry Scotti e con le esibizioni degli altri concorrenti e de cantanti “spalla” Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. “Mi sono commossa ad ascoltarti” ha detto Iva Zanicchi rivolgendosi a Zuccolo al termine dell’esibizione.

Quella andata in onda ieri sera è stata la prima di quattro puntate in calendario nelle prime serate di altrettanti venerdì sera, a cui partecipano cantanti non professionisti selezionati dopo l’invio di un video presentando una canzone. I finalisti saranno 12, con 30 mila euro in palio per il vincitore finale.