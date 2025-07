Incidenti stradali, quattro morti sulla Torino-Milano: 70enne contromano. Nel barese vittima una donna incinta

Weekend di sangue sulle strade italiane. L’ultimo incidente mortale, in ordine di tempo, è accaduto sulla Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il Piemonte, nei pressi della diramazione che porta all’aeroporto di Malpensa.

E’ costato la vita a 4 persone. Un 70enne – morto sul colpo – ha imboccato l’autostrada contromano centrando in pieno un’altra auto che viaggiava sulla corsia di sorpasso. Sull’altra auto coinvolta viaggiavano quattro persone: tre sono morte, la quarta – una ragazza – è stata intubata e trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Presenta traumi al torace e fratture a una gamba e a un braccio. Le sue condizioni appaiono stabili ma gravi. A renderlo noto è il 118.

Saranno le indagini a stabilire se all’origine dell’errore vi siano state condizioni psicofisiche compromesse del 70enne o una mancanza di segnaletica adeguata. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso per procedere alle operazioni di messa in sicurezza. Sul posto si trova ancora la polizia per i rilievi del caso. Si segnalano lunghe code in direzione Milano.

A Mola di Bari è di un morto e 3 persone ferite – tra cui un bimbo di 9 anni – il bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa intorno all’una, sulla statale 16 in direzione sud. La vittima è una donna di 33 anni di origini abruzzesi e incinta che viaggiava a bordo di un’auto con altre due persone che sono rimaste ferite. Si tratta di un 29enne e un 59enne, che sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente all’ospedale Di Venere di Bari e al Policlinico. L’utilitaria si è scontrata, per cause da accertare, con un pulmino su cui viaggiavano cittadini ucraini. Tre di loro, ovvero il bambino, una 37enne e un 43enne, sono stati ricoverati al Policlinico, tutti in codice rosso. Sulla dinamica sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Cinque i feriti a Bari in uno scontro avvenuto tra un Suv e un’ambulanza. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8 in via Giulio Petroni. Ad avere la peggio sono stati i tre componenti dell’equipaggio sanitario. A bordo del fuoristrada viaggiavano cinque persone, due delle quali hanno riportato ferite molto lievi.



Quattro le vittime nella Bergamasca in episodi distinti. Mortale lo scontro avvenuto all’alba a Borgo di Terzo: intorno alle 5, sulla statale 42, un giovane di 20 anni di Bergamo, ha perso la vita nella collisione tra due auto, una Fiat Panda e una Mercedes. Le cause sono in fase d’accertamento da parte dei carabinieri. Allo svincolo fra la statale 42 e la tangenziale a Zanica è invece deceduto Salvatore Di Marco, 55 anni, che ha perso il controllo della sua moto, mentre poco prima di mezzogiorno un 47enne ha perso la vita in una carambola tra auto nella galleria Montenegrone, nel territorio di Scanzorosciate, che è poi rimasta chiusa alcune ore.