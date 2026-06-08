Varesotto, auto travolge 5 giovani pedoni: morta una 17enne, 4 feriti

È morta a 17 anni mentre camminava con quattro amici verso una spiaggia del Lago Maggiore. La tragedia è avvenuta in seguito a un incidente stradale: il conducente di un’auto ha sbandato dopo una curva finendo contro un guardrail e perdendo il controllo del mezzo. Pochi secondi risultati fatali al gruppo di giovani amici che stava passeggiando verso il lago. Una tragedia che nel pomeriggio di domenica ha sconvolto Maccagno con Pino e Veddasca, nel Varesotto, dove una Fiat Punto ha travolto i ragazzi lungo la statale 394 del Verbano. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 nel tratto compreso tra Ronco delle Monache e la centrale idroelettrica di Roncovalgrande.

La ragazza morta sul colpo è Sara Vetrano, di Cugliate Fabiasco. Avrebbe compiuto 17 anni proprio domani, 19 giugno. I suoi quattro suoi amici, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, tutti residenti in zona, sono rimasti gravemente feriti e sono stati soccorsi in condizioni critiche. Stando alle prime ricostruzioni, i cinque ragazzi erano appena scesi dall’auto con cui avevano raggiunto la zona per trascorrere alcune ore sulle spiagge della riva del lago.

Dopo aver attraversato la strada, stavano procedendo in fila indiana lungo il margine della carreggiata quando è sopraggiunta la vettura guidata da un uomo di 30 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo della sua Fiat Punto all’uscita di una curva. L’auto avrebbe dunque urtato il guardrail per poi piombargli addosso e travolgerli tutti. Il mezzo ha poi continuato la sua corsa incontrollata andando a schiantarsi contro la parete rocciosa che costeggia l’altro lato della strada, abbattendo anche un cartello.

Il padre della giovane vittima è stato tra i primi ad arrivare sul posto mentre i soccorritori erano ancora in azione. L’uomo si è steso sull’asfalto accanto al corpo della figlia già coperto dal telo. Gli altri feriti sono un ragazzo di 15 anni e due ragazze di 20 anni oltre allo stesso conducente dell’auto. Le loro condizioni sono state giudicate gravi, e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il conducente sarà sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici per verificare se fosse ubriaco o sotto l’effetto di droga al momento dell’incidente.