Monte Cengio, scalatore ferito durante l’arrampicata. I soccorsi arrivano prima del maltempo

Un intervento complesso e tempestivo ha visto oggi protagonisti i volontari del Soccorso alpino di Arsiero, chiamati in azione intorno alle ore 14 per soccorrere un arrampicatore in difficoltà sulla Via “La prima volta” nel massiccio del Cengio, nel comune di Cogollo, al quinto tiro di cordata.

Un uomo di 65 anni, residente a Vicenza e primo di cordata, è precipitato mentre affrontava un passaggio tecnico della via, impattando con forza i piedi contro la parete rocciosa. Il trauma ha coinvolto entrambe le caviglie, rendendo impossibile la prosecuzione autonoma dell’arrampicata. L’operazione di salvataggio ha richiesto il pronto intervento dell’eliambulanza di Verona Emergenza, allertata in vista dell’imminente peggioramento delle condizioni atmosferiche. Stabilito il campo base in un prato sottostante la parete, il mezzo si è alzato in volo e ha calato tramite verricello il tecnico di elisoccorso, che ha imbarellato e issato a bordo l’infortunato per il successivo trasferimento in ospedale.

Nel frattempo, i tre compagni rimasti in parete hanno richiesto assistenza per completare le manovre di risalita. Ben 14 operatori del Soccorso alpino si sono mobilitati, predisponendo dalla cima le corde doppie per raggiungere il gruppo e guidarlo con sicurezza all’uscita della via prima dell’arrivo del maltempo. Uno alla volta, i tre arrampicatori sono stati accompagnati fuori dalla zona esposta. L’episodio evidenzia, ancora una volta, l’importanza vitale del Soccorso alpino, sempre operativo e più sollecitato che mai durante la stagione estiva. L’incremento di attività outdoor, talvolta praticate da escursionisti non sufficientemente preparati, mette quotidianamente alla prova l’impegno e la competenza dei volontari, risorse preziose e insostituibili per la sicurezza in montagna.

