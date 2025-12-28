Intossicazione alimentare, morte mamma e figlia 15enne. Indaga la Procura

Si indaga per la tragica morte di una 15enne e di sua madre decedute all’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito a una sospetta intossicazione alimentare. Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile del capoluogo molisano. Gli agenti stanno svolgendo una serie di accertamenti in ospedale e ascoltando persone informate dei fatti. La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano. La donna, Antonella Di Ielsi, di 50 anni di Pietracatella, lavorava con il marito commercialista che è stato in passato a lungo sindaco del paese.

Epatite fulminante. Sarebbe questa la causa del duplice decesso. E scatenarlo, invece, potrebbe essere stata l’intossicazione alimentare. La struttura sanitaria del capoluogo molisano ha disposto accertamenti ulteriori diagnostici per stabilire le cause del decesso. Sono in corso verifiche anche sugli accessi al pronto soccorso, nei giorni scorsi, da parte della ragazza e dei suoi familiari.

Intanto il sindaco di Pietracatella, Antonio Tommasone, si è detto sconvolto per quanto accaduto. “Siamo sconvolti, è una tragedia che ci lascia senza parole”, ha dichiarato all’Ansa. ”Il paese è incredulo di fronte a una tragedia tale, esprimo il cordoglio mio e di tutta la comunità alla famiglia”, ha concluso.