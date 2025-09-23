Commozione fra Famila e Campobasso, l’amichevole in ricordo di Giustino Altobelli
Serata commovente al PalaRomare di Schio quella di sabato scorso, quando, in ricordo di Giustino Altobelli, per 16 anni vice allenatore delle orange, mancato a inizio giugnoa 63 anni per un malattia fulminante. Nel palazzetto scledense infatti si è giocata l’ultima amichevole precampionato, Schio-Campobasso vinta dalle orange per 69-34. Altobelli infatti è stato coach di entrambe le squadre: molto toccanti i momenti della presentazione delle squadre con il ricordo dell’assistente allenatore di Famila e Magnolia e, all’intervallo, le parole di Rosaria Altobelli.
Per quanto riguarda il campo, dopo un inizio promettente delle ospiti, il Famila Wuber ha imbrigliato l’attacco molisano con una difesa asfissiante che ha tolto ogni punto di riferimento grazie a pressione costante sin dalla metà campo e ad aiuti in area sempre efficaci. Produzione offensiva magari non sempre eccellente delle scledensi che però hanno saputo essere comunque efficaci con tutte le interpreti.
La gara si apre con un 4-4 dopo tre giri di orologio che fa infuriare Sabatelli perché il Famila attacca con troppa facilità il ferro. Campobasso sistema la difesa, Schio pecca di precisione in attacco ma la gara prosegue sull’equilibrio. Interessante il cambio completo di quintetto di coach LaPena al 6’ che porta al primo allungo orange complice anche un’intensità difensiva che manda in confusione La Molisana: 21-11. Pazzesca l’energia di Schio che continua a bloccare ogni velleità offensiva delle avversarie e, con la tripla di Verona e i canestri di Conde, si porta sul 30-11. Le ospiti tornano a segnare con Morrison dopo quasi 10 minuti di digiuno ma alla seconda sirena il punteggio è di 36-13.
La doppia tripla di Zanardi, il canestro di Badiane (già in doppia cifra) e la tripla di Sottana aprono la terza frazione: 47-15. Per le ospiti segna praticamente solo Simon che, con due conclusioni pesanti, chiude il terzo quarto sul 53-25. Nel quarto periodo da sottolineare le stoppate di potenza di Morrison su Steinberga e di Badiane su Gray mentre il punteggio stenta a decollare anche per un po’ di stanchezza in campo. Partita che si chiude sul risultato finale di 69-34.
Al via la campagna abbonamenti 2025/26
Intanto ha preso il via la nuova campagna abbonamenti per il Famila: la stagione 2025/26 è alle porte con la Supercoppa Italiana che si disputerà sabato e domenica al PalaRomare (la competizione non è compresa nell’abbonamento, biglietti già disponibili su Familabasket.it). Nonostante la prima partita casalinga del Famila Schio sia programmata poi per giovedì 16 ottobre (Eurolega contro Sopron) e che per il campionato sia necessario aspettare addirittura il 25 ottobre contro Brixia, la società è pronta a lanciare la campagna abbonamenti 2025/26 con lo slogan “Per la maglia, per la città”. I prezzi: in tribuna gialla: 150 euro i biglietti interi interi, 100 i ridotti (over 65), gratis per gli spettatori e le spettatrici under 18. La tribuna rossa invece prevede 120 euro per gli interi, 80 i ridotti (over 65) e gratis i posto under 18. Le giornate del 30 settembre e 1 ottobre dalle 18 alle 20 al PalaRomare saranno riservate alla prelazione dei vecchi abbonati. Il 2 ed il 3 ottobre dalle 18 alle 20 sempre al PalaRomare spazio ai nuovi abbonati e ai genitori delle atlete del settore giovanile.
