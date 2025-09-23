Commozione fra Famila e Campobasso, l’amichevole in ricordo di Giustino Altobelli

Al via la campagna abbonamenti 2025/26

Intanto ha preso il via la nuova campagna abbonamenti per il Famila: la stagione 2025/26 è alle porte con la Supercoppa Italiana che si disputerà sabato e domenica al PalaRomare (la competizione non è compresa nell’abbonamento, biglietti già disponibili su Familabasket.it). Nonostante la prima partita casalinga del Famila Schio sia programmata poi per giovedì 16 ottobre (Eurolega contro Sopron) e che per il campionato sia necessario aspettare addirittura il 25 ottobre contro Brixia, la società è pronta a lanciare la campagna abbonamenti 2025/26 con lo slogan “Per la maglia, per la città”. I prezzi: in tribuna gialla: 150 euro i biglietti interi interi, 100 i ridotti (over 65), gratis per gli spettatori e le spettatrici under 18. La tribuna rossa invece prevede 120 euro per gli interi, 80 i ridotti (over 65) e gratis i posto under 18. Le giornate del 30 settembre e 1 ottobre dalle 18 alle 20 al PalaRomare saranno riservate alla prelazione dei vecchi abbonati. Il 2 ed il 3 ottobre dalle 18 alle 20 sempre al PalaRomare spazio ai nuovi abbonati e ai genitori delle atlete del settore giovanile.