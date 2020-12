La variante inglese del Covid-19 in Italia, contagiata una persona a Loreto. Ora è in isolamento

La variante inglese di Covid-19 è arrivata in Italia, in una famiglia di Loreto, nella provincia di Ancona, composta da tre persone, che venerdì scorso ha deciso di sottoporsi a un tampone molecolare perché alle prese con un forte raffreddore. A distanza di quattro giorni è arrivato il verdetto: uno dei componenti nucleo familiare è risultato positivo al nuovo ceppo.

A rilevare la variante inglese il laboratorio di Virologia dell’ospedale regionale di Torrette, diretto da Stefano Menzo che ha spiegato: “Abbiamo svolto un sondaggio tra i campioni raccolti nell’ultima settimana e abbiamo individuato non l’intero genoma virale, ma una sequenza parziale. Dalla piccola porzione abbiamo il fondato sospetto che si tratti della variante inglese, anche se per isolare il virus servirà ancora qualche giorno”.

Il paziente marchigiano non presenta sintomi particolari, al di là del raffreddore: ora è in isolamento insieme ai suoi due familiari, ma non ha avuto bisogno di ospedalizzazione. Non ci sarebbe alcun collegamento con il Paese britannico, poichè il paziente positivo, insieme con i familiari, non è stato nel Regno Unito. Avviata un’indagine epidemiologica per tracciare la mappa del contagio.

Oltremanica il nuovo ceppo si sta diffondendo a velocità esponenziale. In Italia, per ora, sono solo due i casi registrati. Uno a Roma, una 42enne che lavora a Londra , e l’altro, appunto, in provincia di Ancona.