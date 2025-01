Ancona, incidente con grande fuga di gas. Due persone sono morte investite

Ci sarebbe almeno due morti nell’incidente avvenuto questa mattina in zona Torrette ad Ancona, dove un’auto si è schiantata contro una colonnina di gas causando una mega-fuga di gas metano nella zona e un rumore molto forte e continuo avvertito in tutto il quartiere.

Due pedoni sono stati investiti. La prima ricostruzione della dinamica parla di un’auto di grossa cilindrata, una Bmw nera, che lungo la discesa di via Esino, ha perso il controllo ed è finita contro altri veicoli tra cui una Panda che si è schiantata contro la colonnina di metano. L’auto, continuando la corsa, avrebbe investito due pedoni, un uomo sulla sessantina e una donna. La perdita di metano è stata fermata e l’area di intervento è stata messa in sicurezza nelle scorse ore.

A lanciare l’allarme era stato lo stesso Comune sulle sue pagine social: “Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell’area si raccomanda di non uscire da casa e di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale”. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato. Il comune informava inoltre che “è transitabile la strada per l’ospedale e verso la superstrada.