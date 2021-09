Luca Morisi indagato per cessione di droga. Il ‘guru’ social di Salvini si difende: “Nessun reato”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si era dimesso appena pochi giorni fa dalla Bestia, la potente macchina dietro ai profili social del leader della Lega Matteo Salvini, giustificando il suo addio con delle vaghe “questioni familiari”. Oggi, Luca Morisi, risulta indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. E il sospetto che le due cose siano strettamente collegate prende forza in queste ore.

Pare, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, che nella cascina di Belfiore (Verona) del guru della comunicazione i carabinieri abbiano trovato e sequestrato una sostanza liquida. Una vicenda – secondo quanto narra la versione ufficiale dei fatti – iniziata a metà agosto quando tre giovani, beccati dalle forze dell’ordine con un flacone di droga liquida nell’auto, avevano accusato proprio Morisi di avergliela ceduta. Sostanza sulle quale gli investigatori stanno svolgendo le dovute verifiche.

Non è ancora chiaro, infatti, di quale sostanza si tratti: i risultati delle analisi sui campioni raccolti dai militari possono fare la differenza fra la commissione di un reato o meno. Il Corriere scrive però che molto probabilmente Morisi “fosse sotto osservazione già da qualche settimana e il controllo apparentemente casuale dei tre giovani sia scattato proprio monitorando i suoi contatti”.

Ad ogni modo, Morisi, intervenuto poche ore dopo la diffusione della notizia delle indagini a suo carico, esclude di aver commesso reati. Piuttosto parla di una “vicenda personale che rappresenta una grave caduta come uomo”. Ed è per questo che chiede “innanzitutto scusa per la sua “debolezza” e i suoi “errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega”.

Non si è fatto attendere il commento del leader del Carroccio che difende a spada tratta il ‘guru’ social: “Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita. Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre”,” ha scritto su Facebook Matteo Salvini.