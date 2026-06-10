Nasa, l’italiano Parmitano sarà uno dei piloti di Artemis III
Nello spazio per la missione destinata ad aprire la via al ritorno dell’uomo sulla Luna, ci sarà anche l’astronauta italiano Luca Parmitano, peraltro con un ruolo importante e prestigioso: la Nasa, infatti, ha reso noto che il pilota sarà proprio il 49enne siciliano. Il viaggio, previsto nella seconda metà dell’anno prossimo, è stato progettato con l’obiettivo di sperimentare nell’orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
Parmitano è l’unico astronauta non statunitense a far parte dell’equipaggio. Di seguito gli altri membri. Al comando della missione Artemis III: Randy Bresnik, che ha un addestramento da pilota proprio come il nostro astronauta. Specialisti di missione: Frank Rubio, veterano della Nasa, e Andre Douglas, che era stato assegnato come riserva nella missione Artemis II. Un emozionatissimo Luca Parmitano ha commentato: “Mi scuso per essere così emozionato, sono onorato, ma sono soprattutto grato a tutti coloro che mi hanno permesso di arrivare a questo volo”.
Le altre parole dell’astronauta italiano. Parmitano ha aggiunto: “La mia base di lancio è stata il mio Paese, l’Italia, che mi ha dato l’istruzione necessaria per arrivare a questa missione. L’Esa è stata la torre di lancio, che mi ha permesso di costruire relazioni e di esprimere tutto il mio potenziale. La Nasa è stato il razzo, che ringrazio per avermi permesso di far parte di questo incredibile equipaggio”. Poi Parmitano ha ringraziato la sua famiglia, in particolare le figlie dicendo: “Siete l’energia per la mia anima”.