La Fly therapy porta in cielo l’inclusione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il cielo come spazio di libertà e inclusione. Per il terzo anno la Fly therapy ha fatto tappa all’aeroporto Ferrarin di Thiene, trasformandolo in un laboratorio dove non ci sono barriere. L’iniziativa promossa dai Lions Thiene Host, Thiene Colleoni, Kairos, Leo e Da Ponte ha coinvolto i ragazzi che fanno parte di alcune associazioni coinvolte nel mondo della disabilità e le scuole di Thiene Chilesotti e Ceccato.

Sono 5 i ragazzi che frequentano questi plessi ad avere volato sabato scorso all’aeroporto di Thiene. Un’esperienza che va ben oltre il semplice divertimento, un potente strumento terapeutico e sociale che ridisegna il concetto di accessibilità e regala una prospettiva nuova a chi è costretto a fare i conti con i suoi limiti.

“Da 3 anni i Lions ci propongono questa iniziativa a favore di ragazzi con disabilità di vario tipo, fisica e mentale – spiega Claudia Bruni, responsabile del Chilesotti – Sabato c’erano due biposto e un quadriposto e ci hanno dato disponibilità per 5 ragazzi. Dovevano essere accompagnati, ma per una serie di motivi alla fine sono saliti senza accompagnatore né genitori. Naturalmente, i piloti sono preparati ad interagire con persone affette da patologie”. Per i cinque giovani di Chilesotti e Ceccato l’esperienza ha rappresentato una grande opportunità. “Al di là del divertimento – continua Bruni – andare da soli con il pilota, senza insegnanti di sostegno né genitori, per loro è stata una grandissima opportunità di crescita”.

Soddisfatta anche Martina Papa, insegnante di sostegno e referente per l’inclusione. “E’ stata una esperienza emozionante non solo per i ragazzi ma anche per i loro genitori, che erano commossi. La Fly therapy è servita ad andare oltre i confini della disabilità e ad includerli in questo spazio di libertà Succede anche nel baskin: i ragazzi attraverso lo sport si aiutano a vicenda e le differenze di ognuno fanno parte del gioco. Con l’esperienza di sabato il cielo è stato uno spazio di inclusione e parità”.

Un sentito grazie ai Lions per questo importante service, che ha offerto a persone con disabilità l’opportunità di vivere la straordinaria esperienza del volo, donando emozioni, sorrisi e ricordi indelebili a tutti i partecipanti – sottolinea il sindaco di Thiene Giampi Michelusi – Non c’è emozione più bella di vedere un sogno prendere il volo”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.