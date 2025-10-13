Città e territorio oggi piangono la sua scomparsa. “Figura simbolo del made in Italy, con le sue creazioni aveva saputo trasformare l’odore del cuoio in stile – ricorda il sindaco Fabrizio Ciarapica, che questa mattina ha voluto esprimere attraverso l’ANSA il cordoglio della città – Lo conoscevamo tutti da sempre. È stato colui che ha saputo rendere la scarpa un oggetto di culto, unendo artigianalità e moda”.

Il sindaco ricorda anche gli anni d’oro del marchio, quando la gente faceva la fila fuori dallo spaccio aziendale per comprare le sue scarpe e il legame profondo tra Paciotti e la città: “Ha dato tanto a Civitanova, è stato un traino per il settore calzaturiero e un ambasciatore della nostra capacità di fare impresa e bellezza. Cesare Paciotti – conclude Ciarapica – resterà per sempre uno dei personaggi più illustri della nostra città. A lui è legata una parte importante della nostra identità e della nostra storia”.

Negli ultimi tempi Cesare Paciotti si era ritirato a una dimensione più riservata. L’amministrazione comunale sta valutando l’ipotesi di proclamare il lutto cittadino e parteciperà con il gonfalone e la fascia tricolore alle esequie, la cui data non è ancora stata fissata.