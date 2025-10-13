Ricerche nella notte per un escursionista scomparso: trovato morto all’alba – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Notte di angoscia fra Arsiero e Tonezza del Cimone, quella che si è appena conclusa: soccorritori si sono messi alla ricerca, nonostante il buio, di un escursionista scomparso da ieri pomeriggio, durante un’uscita sul monte Cimone. La ricerca era partita ieri, domenica 12 ottobre, in tarda serata e si è conclusa intorno alle 7 con il ritrovamento senza vita dell’uomo, un 67enne veneziano.

L’uomo aveva lasciato detto ai familiari che aveva intenzione di dirigersi sul Monte Caviojo e il suo cellulare risultava irraggiungibile. Scattato l’allarme attorno alle 23, è stata subito individuata l’auto dell’uomo, ancora parcheggiata alla partenza degli itinerari nei pressi della Chiesetta di San Rocco.

Si e quindi mossa tutta la macchina delle ricerche, con Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri e Protezione civile. Una quindicina di volontari del Soccorso Alpino di Arsiero è partita per perlustrare la rete sentieristica e una squadra ha rinvenuto la firma del 67enne sul libro del Bivacco del Caviojo, dove purtroppo la presenza di nuvole basse su tutta la parte sommitale ostacolava la visibilità.

Intorno alle quattro quando le nubi si sono dissolte, è intervenuto anche un elicottero dell’Aereonautica Militare, proveniente dall’83°Centro SAR del 15° Stormo, dotato di Artemis, un particolare sistema di rilevamento di segnali telefonici, che ha effettuato un lungo sorvolo con a bordo personale del Soccorso Alpino.

1 di 4

Il centro di coordinamento delle ricerche è stato fissato presso la sede del soccorso alpino Arsiero. I sorvoli, con partenza dal campo sportivo, si sono concentrati nella zona di monte Cimone. Fra le cinque e le 6,30 di questa mattina, lunedì 13 ottobre, in zona, in tanto hanno visto operare l’elicottero dell’Aeronautica Militare, un Leonardo AW139 dotato di sistemi integrati, cockpit digitalizzato e sistema anti-collisione: è utilizzato per le missioni di ricerca, soccorso e trasporto medico di emergenza notturno. Appena ha albeggiato, nuove squadre provenienti da tutta l’XI Delegazione Prealpi Venete del Soccorso alpino si sono unite a quelle già attive. I droni dei Vigili del fuoco si sono nuovamente alzati ed è stato sotto Cima Neutra che è stato visto uno zaino e più in basso il corpo senza vita dell’uomo.

Sul posto sta ora operando, per il recupero della salma, l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri di Arsiero.

Notizia in aggiornamento

