Monte Berico, perde il controllo dell’auto: travolte due pellegrine

Due donno sono rimaste ferite questa mattina, 12 ottobre, a Monte Berico dopo essere state stravolte da un’auto.

Il grave incidente è avvenuto intorno alle 8 all’interno del piazzale della Vittoria. Le due pellegrine erano appena uscite dalla messa nel santuario, luogo meta ogni domenica di centinaia di fedeli e turisti.

L’auto, guidata da un uomo di 70 anni che ha perso il controllo del mezzo dopo un sterzata, è piombata improvvisamente sul marciapiede dove si trovavano le due vittime, schiantandosi anche contro alcune auto parcheggiate, danneggiandole.

Le due donne sono rimaste ferite: una di loro, di 80 anni, ha riportato lesioni gravi ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. L’altra, di 75, ha riportato ferite più lievi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell’incidente.