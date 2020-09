Maltempo, il Nord in ginocchio: un uomo disperso in un torrente nel Varesotto

Forte ondata di maltempo sull’Italia. Oggi è allerta rossa in Lombardia; arancione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Umbria. Un maxi rogo di sterpaglie ha provocato ieri la chiusura del Gra a Roma.

Riprenderanno oggi nel Varesotto le ricerche del 38enne travolto ieri da un torrente in piena per il maltempo. L’uomo era insieme ad un amico vicino al lago Delio, nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, quando è stato travolto dalle acque. E’ stato il compagno a dare l’allarme e le ricerche sono andate avanti fino a sera inoltrata, quando le condizioni meteo non hanno permesso di continuare.

Nel Milanese invece sono decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e cadute di alberi. In città il forte vento ha scoperchiato il tetto di una Rsa: tutti gli ospiti sono stati trasferiti. La situazione non migliorerà nelle prossime ore e la protezione civile ha diramato un’allerta rossa per il settore settentrionale della Lombardia fino a tutta la giornata di oggi.