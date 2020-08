Formula 1, prima fila tutta Mercedes a Spa: pole di Hamilton. Nuovo disastro Ferrari

Solito copione a Spa per le qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1: prima fila tutta Ferrari. Pole di Hamilton davanti a Bottas. Ennesimo disastro Ferrari: Leclerc 13°, Vettel 14°. Entrambe le “Rosse” fuori dalla Q2. In seconda fila invece troviamo la Red Bull di Verstappen e la Renault di Ricciardo. Scatenato come sempre il pilota inglese della Mercedes: per Lewis, pole numero 93 in carriera. Oltretutto, il 6 volte iridato ha rifilato mezzo secondo al compagno di squadra che ha preceduto Max Verstappen di soli 15 millesimi.

Gli altri piazzamenti. Quinto crono per Alexander Albon con la seconda Red Bull, sesto per l’altra Renault di Esteban Ocon. Poi c’è la McLaren di Carlos Sainz, che ha messo dietro le deludenti Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll; decimo Lando Norris con la seconda McLaren. In Q1 Mercedes inarrivabili per Verstappen, staccato da Hamilton e Bottas di 8 decimi abbondanti. Poi Gasly, Stroll e Kvyat. Le Ferrari hanno passato il taglio per un soffio, con Vettel 13° e Leclerc 15°, ovvero l’ultimo posto disponibile per l’accesso alla Q2.

In Q2, però, la Ferrari non ha potuto fare nulla. Leclerc e Vettel, pur spingendo, non sono riusciti a passare il taglio. Un aspetto che domani li costringerà a partire dalla settima fila. Solo nel 2012, nel famoso GP d’Europa di Valencia, era accaduto che nessuna Ferrari accedesse al Q3: quella volta toccò a Fernando Alonso (che poi vinse la gara con una rimonta clamorosa) e a Felipe Massa. Per Hamilton, Bottas e Verstappen taglio passato con gomma media, che rispetto a tutti gli altri, passati con la soft, sarà dunque la loro mescola di partenza nel GP (pioggia permettendo). Eliminate anche le due Alpha Tauri di Kvyat e Gasly (11° e 12°) e la Williams di Russell, che scatterà 15°. Alle 15.10 di domenica la gara con la variante pioggia che potrebbe sparigliare le carte.