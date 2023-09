Martedì in piazza Montecitorio, i funerali di Stato di Giorgio Napolitano. Oggi la camera ardente

Il feretro sarà portato alle 9 al Senato. Alle 10 il presidente dell'Assemblea di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, riceverà il capo dello Stato, Sergio Mattarella. E, poi, sarà aperta la camera ardente. Dalle 10.20 è previsto l'arrivo delle altre autorità a cominciare dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana.I funerali di Stato in forma civile, previsti per gli ex presidenti della Repubblica, che si terranno martedì in piazza Montecitorio sono scanditi da regole e prassi decennali. Come lui, i suoi predecessori alla presidenza della Camera, Pietro Ingrao e Nilde Iotti, anch'essi storici dirigenti del Pci, ebbero l'onore dell'ultimo saluto in una delle piazze più belle di Roma.nonostante l'ultimo ruolo di Napolitano fosse quello di senatore a vita.L'unico ex comunista diventato capo dello Stato. L'ultimo protagonista del Pci di Togliatti, esponente “migliorista” e “ministro degli Esteri” del partito, guidò nel 1978 la prima missione del Pci negli Stati Uniti.

Il cerimoniale di Stato ha regole precise per i funerali di Stato: il feretro contornato da sei carabinieri in alta uniforme, onori militari al feretro all'ingresso del luogo della cerimonia e all'uscita, la presenza di un rappresentante del Governo, una orazione commemorativa ufficiale.

Oltre ai funerali di Stato il governo ha dichiarato anche lutto nazionale.