Il gemellaggio con Tuglie anima il paese: domani la festa con le associazioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Weekend intenso all’insegna della solidarietà e dell’amicizia quello in corso a Villaverla dove già di buon mattino è arrivato il pullman con il gruppo Fidas e l’amministrazione pugliese di Tuglie.

Ad attenderli i colleghi donatori del paese che festeggiano proprio con l’associazione del sud italia i 20 anni di gemellaggio: dopo la cerimonia più istituzionale nel corso della giornata, prenderà il via questa sera la parte più informale e gioiosa della festa con un ricco stand enogastronomico e tanta buona musica nella splendida cornice di Villa Ghellini. Nemmeno la minaccia del maltempo ha scalfito le emozioni e l’entusiasmo per una partnership mai messa in discussione tra le due realtà comunali: “Ogni rapporto di amicizia – ha dichiarato nel suo discorso ufficiale il Sindaco Enrico De Peron – si sviluppa attraverso l’incontro, la reciproca conoscenza e collaborazione, e tanto le somiglianze quanto le differenze fra le persone, i costumi, i

luoghi e la storia dei diversi territori italiani devono essere le fondamenta e i pilastri

per lo sviluppo di relazioni proficue e positive in ogni campo. Questi vent’anni di

gemellaggio ne sono la dimostrazione tangibile”.

Una festa destinata a non esaurirsi nella giornata di oggi: domani protagoniste dell’evento a cui parteciperà anche la comunità di Tuglie, saranno le tante associazioni villaverlesi con esposizione delle loro attività, pranzo aperto a tutti e pomeriggio di giochi e convivialità per tutte le età: l’appuntamento, in questo caso, sarà al Parco della Pace.

Ad arricchire la già ricca kermesse sociale, l’arrampicata sportiva organizzata dalla Protezione Civile di Vicenza e l’esposizione dei mezzi di intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Thiene: “Sono grato – ha concluso il primo cittadino di Villaverla – che tante associazioni abbiano deciso di

spendere parte del loro prezioso tempo con noi, dimostrando ancora una volta quanto il loro compito all’interno di ogni società civile sia al contempo difficile, meraviglioso e

importantissimo. La cronaca ci ha purtroppo riportato negli ultimi tempi moltissimi esempi di gravi accadimenti in cui l’apporto di questi sodalizi è basilare e determinante”.