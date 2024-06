Maxi furto da Bulgari in Via Condotti a Roma

Stavolta sembra che la banda del buco abbia fatto centro nel cuore dello shopping della Capitale. Hanno portando via un bottino di almeno mezzo milione di euro dalla gioielleria Bulgari in via Condotti a Roma. Nella notte un gruppo di rapinatori è riuscito a”entrare nel negozio da un buco ricavato nel pavimento di un locale sottostante”.

I ladri, una volta dentro, hanno spaccato le vetrine e rubato i gioielli, facendo scattare il sistema di allarme. E’ intervenuta la polizia scientifica che ha effettuato a lungo i rilievi, ispezionando anche il buco nel pavimento che collegava il negozio ai sotterranei di un palazzo. Al vaglio anche le immagini delle telecamere.

Gli investigatori sospettano che i ladri siano stati almeno tre. Per arrivare al negozio la banda del buco potrebbe aver sfruttato anche il sistema fognario, ed è proprio questo il motivo per cui si stanno ispezionando anche i cunicoli. I ladri, esperti, sono sbucati nel negozio a volto coperto e con guanti e hanno infranto alcuni espositori interni rubando i gioielli. Al vaglio della polizia le immagini di video sorveglianza della gioielleria e quelle ad ampio raggio. Su tutto ciò sono in corso le indagini della Squadra mobile della Capitale.