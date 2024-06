Elezioni comunali, affluenza al 31,62% a mezzogiorno. Alcuni Comuni hanno già raggiunto il quorum

A mezzogiorno era ferma al 31,62% l’affluenza per le elezioni comunali nel Vicentino, che interessa 75 enti locali. Sono 442.064 gli elettori e le elettrici chiamati ad eleggere il proprio sindaco e consiglio comunale. 168 i candidati alla carica di primo cittadino/a (24 di questi sono donne).

Il rischio-quorum. Già di fatto eletti alcuni sindaci

Sono ben 16 i Comuni su 75 a vedere al voto una sola lista: Zovencedo, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Alonte, Pianezze, Chiuppano, Castegnero, Pozzoleone, Montorso, Bressanvido, Pove, Carrè, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Lusiana Conco e Valbrenta. Per essere eletti in questi comuni (di popolazione inferiore ai 15 mila abitanti), la lista degli aspiranti dovrà riportare un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non dovrà essere inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

In alcuni di questi si è già raggiunto il quorum: a Zovencedo (798 abitanti) questo porta alla conferma della sindaca uscente Stefania Marchesini. Quorum raggiunto anche a Longare (5523 abitanti), con la riconferma anche qui del sindaco uscente Matteo Zennaro. Anche a Nogarole (1.219 abitanti) confermata ufficiosamente la sindaca uscente Romina Bauce e conferma per l’uscente Francesco Dal Monte anche a Pove del Grappa (3.160 abitanti).

L’affluenza nelle precedenti elezioni comunali

Nel 2019, la precedente tornata elettorale per i Comuni al voto oggi, nel vicentino a seggi chiusu erano andati al voto il 67,8% degli aventi diritto, per quel che riguarda le elezioni amministrative (era già in calo rispetto al 70,57% nel 2014).

Al voto sei Comuni con più di 15 mila abitanti

Sono cinque i Comuni al voto che contano più di 15 mila abitanti e che nel caso nessuna coalizione (o singola lista) raggiunga almeno il 50% più uno dei voti favorevoli, vedrà il ballottaggio fra due settimane: dalla seconda città più popolosa dopo il capoluogo, ossia Bassano del Grappa (cinque candidati sindaco in corsa per la fascia tricolore), alla terza,o ovvero Schio (tre candidati), quindi Valdagno (sei candidati), Arzignano (tre), Montecchio Maggiore (quattro) e Cassola (due). In quest’ultimo Comune sono in corsa solo due liste, motivo per cui già domani si sarà quale dei due ha superato del 50% più uni o voti validi.

Le elezioni europee

Per il rinnovo del Parlamento Europeo sono chiamati al voto invece tutti gli elettori e le elettrici vicentini: complessivamente 736.888 vicentini (363.375 uomini e 373.513 donne). Alle 12 l’affluenza era ferma al 28,08% (cinque anni fu del 66,2%, contro il 66,53% nel 2014).

Dodici le liste fra cui i votanti sono chiamati a scegliere, con un nutrita squadra di vicentini: Elena Donazzan e Sergio Berlato (FdI), Alessandra Moretti (Pd), Cristina Guarda (AVS), Lara Bisin (Azione), Isabella Dotto (Forza Italia), Morena Martini (Lega), Andrea Bardin (5Stelle), Sara Cunial (Libertà).