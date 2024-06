Tutto pronto (maxischermo compreso) per Carrarese-Vicenza: ci si gioca la B. Inizio alle 17,30

finale dei play off di Serie C che allo stadio dei Marmi vedono di fronte Carrarese e Vicenza. In palio c’è l’accesso alla Serie B, dopo la Sale l’attesa per il ritorno delladeidiche allo stadio dei Marmi vedono di fronteIn palio c’è l’accesso alla Serie B, dopo la partita di andata di mercoledì scorso al Menti, rimasta ferma sullo 0-0.

Il fischio d’inizio è alle 17,30. Il Mister Stefano Vecchi: “Ho sensazioni positive proprio perché siamo usciti da una partita complicata come quella dell’altra sera con la sensazione di avere una squadra ancora in condizione e che ci crede in questa impresa, in questa vittoria, in questo sogno. Vogliamo arrivare al 9 giugno per festeggiare tutti insieme. Abbiamo dimostrato di saper soffrire in alcuni momenti che non sono stati facili fin dall’inizio con l’infortunio a Ronaldo che ci ha scombussolato i piani, Rossi è entrato a freddo. Abbiamo dovuto prendere le misure ad una squadra ben organizzata, che come noi ha fatto un girone di ritorno importante, Calabro ha fatto un lavoro importante e abbiamo visto l’altra sera che è un osso duro. Noi lo siamo altrettanto e non vediamo l’ora di poter giocare questa gara e di mettere in campo tutto quello che abbiamo. E’ l’ultimo sforzo e abbiamo la consapevolezza di essere un gruppo forte, con le nostre grandi armi che ci hanno portato fin qui, andiamo a giocarci questa finale”.