Meteo weekend, da lunedì è inverno: arriva la neve a bassa quota

Il freddo arriva sull'Italia e nel weekend le temperature scendono. Soprattutto da lunedì 27 e le prime ore di martedì 28 novembre si avvertiranno i primi segnali di un cambiamento del tempo con l'arrivo di venti freddi dal Nord Europa. Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano (Francia sudorientale) favoriranno la formazione di un ciclone sul Mar Mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento. Ci sarà, inoltre, il rischio di neve fino a bassissima quota (circa 150/200 metri, se non più in basso in caso di rovesci intensi) su Piemonte, Lombardia occidentale (possibili fiocchi anche a Torino e Milano).

Il peggioramento si estende poi anche al resto del Centro-Sud e visti i forti contrasti tra masse d'aria diverse (mari ancora fin troppo caldi) non sono da escludere dei veri e propri nubifragi con il rischio anche di locali allagamenti (saranno possibili addirittura fino a 150 litri di pioggia in 24 ore) specie su Lazio, Campania e Calabria.

Tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre un secondo impulso perturbato potrebbe raggiungere l'Italia, innescando nuove ed intense precipitazioni.