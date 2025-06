Caos voli nel Nord Ovest per guasto al centro radar. Coinvolti oltre 300 aerei

Secondo l'Associazione Aeroporti Lombardi, è andato in tilt un radar che da Milano gestisce l'Area Control Center di tutta l'area nord-occidentale della Penisola, bloccando per circa due ore i voli in partenza e in arrivo in scali come Orio al Serio, Linate, Malpensa, Genova e Torino. Dopo una prima fase di ripartenza, avvenuta intorno alle 22:15, sono stati nuovamente sospesi i decolli e gli atterraggi a causa dell'instabilità della rete di trasmissione dati. Oltre 300 i voli coinvolti.Lo ha riferito Toscana Aeroporti, la società di gestione dei due scali, pregando i viaggiatori di contattare la propria compagnia aerea per ricevere informazioni. Numerosi passeggeri hanno atteso ore per partire, mentre su Pisa e Firenze giungevano alcuni voli dirottati da Malpensa, Linate e Torino Caselle.

I profili ufficiali di Aeroporti di Roma hanno confermato: “potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni per i voli diretti o provenienti dagli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Torino Caselle e Genova. I passeggeri sono pregati di contattare la propria compagnia aerea per verificare lo stato del proprio volo”.



Nella tarda serata l'Enav ha fatto sapere che il traffico aereo nel Nord Ovest sta tornando progressivamente alla normalità e che il problema è stato risolto. Le conseguenze del problema tecnico, però, sono destinate a durare per un periodo non breve anche successivamente al ripristino della funzionalità del Centro di controllo. Occorrerà del tempo per tornare alla piena regolarità.