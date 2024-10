Migranti, arrivata in Albania nave militare italiana secondo l’accordo Roma – Tirana

La costruzione dei due centri di accoglienza rappresenta uno dei punti fondamentali dell’accordo tra Roma e Tirana che punta a contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere solo chi ha diritto alla protezione internazionale. Con il protocollo di intesa, i migranti messi in salvo nel Mediterraneo dalle navi italiane – e provenienti da Paesi ritenuti sicuri per l’Italia – potranno essere trasferiti nelle strutture albanesi.

L’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella lettera inviata ai leader Ue, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, in cui fa il punto sulle politiche migratorie dell’Ue: “Con l’avvio delle operazioni del protocollo Italia-Albania, saremo anche in grado di trarre lezioni da questa esperienza nella pratica. Dovremmo anche continuare a esplorare possibili strade da percorrere riguardo all’idea di sviluppare centri di rimpatrio al di fuori dell’Ue, soprattutto in vista di una nuova proposta legislativa sui rimpatri” scrive von der Leyen, esortando il governo dei Ventisette a lavorare su modalità innovative per contrastare la migrazione illegale.