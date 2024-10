Nuova guida per la stazione Carabinieri: è il comandante Celli, da 15 anni nel Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Cambio della guardia” a Bassano del Grappa, nella sede dell’Arma dei Carabinieri. Dopo le esperienze operative nelle stazioni di Sandrigo e Romano d’Ezzelino affronterà uno step di avanzamento di carriera significativo il Maresciallo Maggiore Diego Celli, approdato al Comando della Stazione bassanese. Prima ancora varie esperienze in missione all’estero per il militare 49enne, di origini trentine ma ormai vicentino d’adozione, che di recente ha ufficialmente assunto il nuovo incarico.

Passaggio di testimone avvenuto in subentro al Luogotenente Carica Speciale Vito Sitran, in congedo ormai da un anno, dal novembre 2023. Per il nuovo comandante di stazione già quasi 30 anni di esperienza professionale e lavoro tra Esercito e Carabinieri, compresa la formazione nelle scuole per Allievi Sottufficiali prima e Marescialli poi.

In seguito, Celli ha partecipato a numerose missioni in luoghi martoriati da conflitti e crisi umanitarie, dai Balcani al Corno d’Africa, nelle fila dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e della Nato, impiegato nel 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” di Gorizia. Da ormai 15 anni ha proseguito la carriera in Veneto, approdando a fine 2009 nel Vicentino, dove tra Sandrigo e Romano d’Ezzelino ha avuto modo di approfondire la conoscenza del nostro territorio e distinguersi per le doti professionali dimostrate.

Ora l’incarico più prestigioso fin qui della sua carriera di militare arriva in corrispondenza del nuovo ruolo di comando in seno alla Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, in una città in cui la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini e la prevenzione e repressione dei reati è affidata all’azione congiunta e quotidiana di Carabinieri, agenti di Polizia di Stato del Commissariato e polizia locale, nelle rispettive aree di competenza.