Milano, a fuoco un negozio cinese. Morti tre giovani

È di tre morti il bilancio di un incendio avvenuto ieri sera (12 settembre) a Milano, in zona Certosa, in un negozio di articoli cinesi di via Cantoni. Le vittime, tutte di nazionalità cinese, avevano tra i 19 e i 24 anni. Sono due fratelli e una ragazza che i soccorritori intervenuti hanno ritrovato all’interno di un bagno, forse nel tentativo di salvarsi dalle fiamme. Sul posto cinque mezzi del Comando di Milano che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e poi procedere alla messa in sicurezza del magazzino.

Difficile per i pompieri domare il fuoco e intervenire all’interno. Ma quando ci sono riusciti hanno capito che all’interno del negozio c’erano delle vittime. L’edificio, di 700 metri quadri, è circondato da altri capannoni di tipo industriale. L’emporio aveva un unico accesso e l’ipotesi, al momento, è che una volta divampato l’incendio, le vittime non avessero altre vie di fuga. I tre giovanissimi hanno provato a cercare riparo quindi nel bagno della struttura.

Si indaga intanto per capire da dove possa essere scaturito il rogo. E al momento non è esclusa l’ipotesi di un rogo doloso. Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, sembra che i titolari dell’attività commerciale avessero ricevuto minacce. Sull’accaduto indagano i carabinieri.