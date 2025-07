Principio d’incendio nel laboratorio orafo in piena notte. Pompieri in azione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento notturno dei vigili del fuoco di Schio in un laboratorio dove si costruiscono macchinari per le lavorazioni di oreficeria a su della città, concluso con successo e con un bilancio dei danni tutto sommato limitati.

Allarme incendio che era scattato dalla sede di Vimor di via Belfiore, dove una squadra del servizio d’emergenza del 115, composta da 5 pompieri, si è prodigata con tempestività per limitare gli effetti di un rogo circoscritto ma che ha provocato un flusso di fumo ingente all’interno dei locali dell’azienda.

Il lavoro dei vigili del fuoco del vicino distaccamento dell’Altovicentino si è protratto dalle 2 alle 3 della notte scorsa, all’interno di un locale compartimentato adibito alla lavorazione di componenti metalliche. Nessuna persona stanotte si trovava nel laboratorio al momento dell’emergenza, mentre sul fronte dei danni è stato il fumo a provocare l’annerimento delle pareti interne.

