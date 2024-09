Creare una comunità di genitori: al via un percorso per giovani famiglie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non esiste il genitore perfetto. Ogni coppia cerca la propria strada per esprimere le proprie potenzialità, attraverso prove ed errori. Da questo assioma trae ispirazione il nuovo percorso in dieci incontri per genitori di bambini fino ai due anni, guidati da esperti e docenti del progetto “Creare Comunità nutrendo mamma e papà“. Voluto da Comune di Thiene e Ulss 7 Pedemontana, è gratuito e mira a creare una comunità di genitori attraverso la partecipazione e teniche innovative come il linguaggio fotofrafico.

La finalità infatti è costituire un gruppo di giovani famiglie che vivano in modo consapevole l’essere genitori. Spiega Roberta Donà, responsabile Unità Operativa Semplice Dipartimentale presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 7 Pedemontana: “L’Ulss7 ha l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la salute della famiglia nei primi mille giorni di vita, dal concepimento ai due anni di età del bambino e questo progetto ne è un esempio, in vista di una comunità che educa, ossia educante, perchè composta da genitori competenti e capaci di supporto reciproco. Questo è il nostro obiettivo, che sarà la base, in futuro, per un vero e proprio patto educativo territoriale'”. Ad animare il percorso sarà Anna Maria Vezzaro, educatrice sugli stili di vita.



“Negli ultimi tempi – aggiunge Ludovica Sartore, assessora alla Cultura – la nostra biblioteca sta mostrando sempre più la sua straordinaria potenzialità di educazione e di luogo privilegiato di incontro e socializzazione. E’ uno spazio accogliente e sereno per tutti, anche per le giovani famiglie e per i più piccoli, dove la lettura è uno strumento di crescita e di interazione attiva con il mondo”.

“L’Amministrazione Comunale è sempre stata attenta alla genitorialità – è il commento di Anna Maria Savio, assessora alle Politiche Sociali -. Ora la collaborazione con la Biblioteca e con l’Ulss crea un valore aggiunto per una proposta ancora più completa e accattivante. Si lavora in una logica di scambio e di dialogo per riconoscere e valorizzare le competenze pratiche dei genitori e per fornire un accompagnamento alle famiglie. Il percorso facilita anche la conoscenza di tutte quelle opportunità di cui il territorio è ricco in tema di sportelli, agenzie educative e servizi socio-sanitari. È inoltre un momento prezioso di condivisione e di ascolto delle necessità delle giovani famiglie”.

Il percorso prevede un appuntamento ogni mese, il sabato mattina, e si rivolge sia a papà che a mamme. Il primo incontro si terrà il 28 settembre: il World Cafè consentirà ai presenti di conoscersi, di creare relazioni e di confrontarsi. Il 26 ottobre il tema sarà cosa vuol dire essere genitori oggi, ripreso il 30 novembre in modo più amplio sul significato di essere un gruppo di genitori. Nel quarto incontro, il 14 dicembre, si parlerà delle regole e dei rituali per la nanna. Il 25 gennaio 2025 si affronterà il tema della lettura condivisa in famiglia. Il 22 febbraio al centro dell’incontro ci saranno il digitale e le strategie da utilizzare con i propri figli.

Il settimo incontro, il 22 marzo, sarà incentrato sui benefici del gioco e del movimento per un bambino. Il 12 aprile verrà proposta ai partecipanti una camminata accompagnata da una fiaba. Il 10 maggio il tema sarà quello della musica. Il percorso si conclude il 31 maggio dando voce alle persone utilizzando la fotografia autoprodotta. Sarà anche l’occasione per trarre le conclusioni dell’esperienza e valutare le prospettive future.

Il percorso, gratuito e con iscrizione obbligatoria, è rivolto principalmente alle coppie residenti in città. L’iscrizione va effettuata al numero telefonico della Biblioteca Civica (0445-804.727). Nel caso in cui rimanessero dei posti disponibili, l’iscrizione sarà consentita anche a coppie residenti fuori Thiene.