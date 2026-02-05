Milano-Cortina, Mattarella saluta gli atleti azzurri: “La prima competizione è con i propri limiti”
Alle parole del presidente Mattarella si sono aggiunte quelle del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Il presidente Mattarella è sempre una garanzia, è rassicurante e generoso, le sue parole sono state quelle giuste” ha detto. “Agli atleti ha detto, essere già arrivati qua a rappresentare il nostro paese è già un successo e in effetti è così”. “L’atmosfera è straordinaria – ha aggiunto Sala – ovviamente mi riporta un po’ a Expo, la presenza di tutti questi giovani apre il cuore”. “Uscendo pensavo che se il mondo fosse così, avremmo risolto molti problemi, qui c’è un’atmosfera meravigliosa. Il mondo è in una situazione estremamente difficile, la tregua olimpica sarebbe stata una cosa storica, purtroppo non è andata così”, ha concluso.
Venerdì la cerimonia ufficiale di apertura. E l’Italia sarà rappresentata – oltre che dal presidente Mattarella – anche dalla premier Giorgia Meloni che, insieme al capo di Stato, presenzierà alla cena che oggi, 5 febbraio, la presidente del Cio Kirsty Coventry offrirà alla Fabbrica del Vapore. Dal Regno Unito giungerà la Principessa Anna. A Milano la sorella di Re Carlo III sarà accompagnata dal marito Sir Timothy Laurence e dalla figlia Zara Tindall, medaglia d’argento ai Giochi di Londra del 2012. Dagli Stati Uniti sono arrivati in mattinata il vicepresidente JD Vance, accompagnato dalla moglie Usha; il segretario di Stato Marco Rubio e tre agenti non operativi dell’Ice. Nella delegazione presenti anche l’ambasciatore Usa a Roma, Tilman Fertitta, e alcuni sportivi.