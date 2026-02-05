Milano-Cortina, Mattarella saluta gli atleti azzurri: “La prima competizione è con i propri limiti”

Le Olimpiadi distanno per entrare nel vivo con la cerimonia ufficiale di apertura in programma venerdì 6 febbraio allo stadio di San Siro. Con 92 nazioni partecipanti, oltre ad alcuni atleti russi e bielorussi che competono come neutrali, l’evento vedrà la presenza di una cinquantina fra Capi di Stato e di Governo e teste coronate. Oggi (5 febbraio) il presidente della Repubblica Sergioha fatto visita agli atleti azzurri impegnati nella competizione.per superarsi, per migliorarsi, e poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti” ha detto il Capo dello Stato. “Ci auguriamo che siano tante le medaglie ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri, è una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà”.

Alle parole del presidente Mattarella si sono aggiunte quelle del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Il presidente Mattarella è sempre una garanzia, è rassicurante e generoso, le sue parole sono state quelle giuste” ha detto. “Agli atleti ha detto, essere già arrivati qua a rappresentare il nostro paese è già un successo e in effetti è così”. “L’atmosfera è straordinaria – ha aggiunto Sala – ovviamente mi riporta un po’ a Expo, la presenza di tutti questi giovani apre il cuore”. “Uscendo pensavo che se il mondo fosse così, avremmo risolto molti problemi, qui c’è un’atmosfera meravigliosa. Il mondo è in una situazione estremamente difficile, la tregua olimpica sarebbe stata una cosa storica, purtroppo non è andata così”, ha concluso.

Venerdì la cerimonia ufficiale di apertura. E l’Italia sarà rappresentata – oltre che dal presidente Mattarella – anche dalla premier Giorgia Meloni che, insieme al capo di Stato, presenzierà alla cena che oggi, 5 febbraio, la presidente del Cio Kirsty Coventry offrirà alla Fabbrica del Vapore. Dal Regno Unito giungerà la Principessa Anna. A Milano la sorella di Re Carlo III sarà accompagnata dal marito Sir Timothy Laurence e dalla figlia Zara Tindall, medaglia d’argento ai Giochi di Londra del 2012. Dagli Stati Uniti sono arrivati in mattinata il vicepresidente JD Vance, accompagnato dalla moglie Usha; il segretario di Stato Marco Rubio e tre agenti non operativi dell’Ice. Nella delegazione presenti anche l’ambasciatore Usa a Roma, Tilman Fertitta, e alcuni sportivi.