102ª edizione del Carnevale: un grande evento tra tradizione, musica e spettacolo

Ha preso ufficialmente il via lo scorso 29 gennaio, e si protrarrà fino a martedì 17 febbraio. Si tratta della 102° edizione del Carnevale di Malo. In occasione dell’evento, il Comune ha voluto promuovere un progetto condiviso che coinvolge, per la prima volta in modo strutturato, le associazioni che operano sia nel capoluogo sia nelle frazioni, valorizzando il contributo di ciascuna realtà del tessuto associativo locale.

Dopo la serata di apertura tenutasi giovedì 29 gennaio presso l’Audotorium Rigotti, il programma è proseguito sabato 31 con il Carnevale dei Bambini e, a seguire, il Carnevale dei Ragazzi. Domenica 8 febbraio, invece, avrà luogo la prima sfilata di Carnevale. Venerdì 13 appuntamento con la serata di musica italiana con il Coro Xinfonia, mentre sabato 14 febbraio si terrà la serata musicale con lo showman Dj Luciano Gaggia, che proporrà un remember delle hit anni ’80-’90 presso il Centro Giovanile.

Domenica 15 spazio alla seconda sfilata di Carnevale con la partecipazione dei gruppi e dei carristi. In serata spettacolo dei Risi e Bisi. Durante le sfilate dei carri allegorici sarà presente anche Francesca Brunello con uno spettacolo equestre. Lunedì 16 febbraio replica dello spettacolo dei Risi e Bisi, per poi concludere martedì 17, in occasione del Martedì Grasso, con l’ultima sfilata di Carnevale. A seguire, presso il Centro Giovanile, chiusura ufficiale della manifestazione con i saluti del Ciaci e dell’Amministrazione comunale.

Accanto ai carri allegorici, le sfilate saranno arricchite dalla presenza di numerosi

gruppi mascherati, artisti e associazioni di danza, che proporranno esibizioni e

momenti di spettacolo lungo il percorso. L’apertura delle sfilate sarà affidata alla banda musicale e alle majorette, che accompagneranno l’inizio della manifestazione creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento. Quest’anno, all’interno della manifestazione, sarà inoltre presente un angolo dedicato ai giovani, gestito dai ragazzi dell’Aperibrolo, con l’obiettivo di creare uno spazio di aggregazione e partecipazione pensato in particolare per le nuove generazioni.

La riuscita di questa 102° edizione è resa possibile grazie alla forza lavoro

del volontariato, ai carristi che con il loro impegno e la loro passione rendono

possibile questa manifestazione, e alla collaborazione delle associazioni del territorio. Il Carnevale di Malo si conferma così un appuntamento capace di unire generazioni

diverse, valorizzare il tessuto associativo e offrire momenti di festa, musica e

spettacolo a tutta la cittadinanza. La manifestazione si svolge con il patrocinio di Confcommercio e Confartigianato, a sostegno di un evento che rappresenta non solo una tradizione storica, ma anche un’importante occasione di promozione sociale e territoriale.

