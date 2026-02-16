Niscemi, Meloni visita la cittadina colpita dalla una maxi-frana. “In arrivo 150 milioni”

Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, accogliendola dopo l’atterraggio in elicottero, “Non ci fermiamo e non molliamo”, ha detto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che gli ha risposto con un “mai”.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione della proposta italiana per la strategia industriale marittima europea, a Roma, ha dichiarato: “La premier ha mantenuto l’impegno che aveva assunto. Ha detto tornerò con più calma a Niscemi e l’ha fatto. Con la presidente del Consiglio ci stiamo dividendo i compiti, per ora mi sto occupando di altre attività, ma andrò volentieri a Niscemi perché il lavoro da fare è complesso e stiamo lavorando a un cronoprogramma”. Poi Musumeci ha aggiunto: “Bisogna guardare a tutto il resto, al ciclone, agli effetti che ha prodotto, ai nuovi finanziamenti, alla necessità di correre e l’appello alle amministrazioni locali affinché ci si renda conto che la prevenzione è fondamentale”.