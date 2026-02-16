Previsioni 17-19 febbraio: ultima perturbazione del mese?

Situazione generale

Un temporaneo aumento della pressione atmosferica sta portando un generale miglioramento del tempo con ampi rasserenamenti su gran parte del nord Italia. Non durerà molto peró, una nuova perturbazione atlantica carica di precipitazioni, giungerà sul vicentino nella giornata di giovedì.

Martedì 17 febbraio

Giornata serena su tutta la provincia. Si avvertirà un calo termico nei valori minimi rispetto i giorni precedenti. Estremi termici in pianura tra 0 e 12 gradi.

Mercoledì 18 febbraio

Poco nuvoloso la mattina con diffuse gelate anche in pianura. La giornata continuerà tra passaggi nuvolosi alternati ad ampie schiarite. In serata copertura nuvolosa via via più compatta in arrivo da ovest. Temperature in lieve calo, molte località di pianura torneranno di poco sotto lo zero.

Giovedì 19 febbraio

All’alba ci saranno già precipitazioni diffuse su tutto il vicentino. La neve inizialmente cadrà oltre i 600/700 metri di quota, anche più basso sulle vallate più interne. Col passare delle ore, mentre in pianura la pioggia cadrà a tratti battente, sulle Prealpi il limite della neve andrà alzandosi attorno i 1000/1200 metri. Tra la tarda serata e la notte, fenomeni in esaurimento ovunque. Sono attesi dai 20 mm di pioggia del basso vicentino ai 35 dell’alto. In montagna dai 25 ai 40 cm di neve fresca oltre i 1500 metri. Temperature in calo in pianura nei valori massimi.

Tendenza nel lungo termine

Rapido miglioramento del tempo da venerdì con calo delle temperature soprattutto sui rilievi. Da sabato pomeriggio sensibile aumento in quota. Domenica zero termico a 2500 metri.

