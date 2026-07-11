Nuova ondata di caldo estremo sull’Italia per le prossime 2 settimane

Attesi picchi di 43 gradi al Centro-Sud, con il pericolo incendi in aumento. Fiamme che hanno provocato una trappola mortale in Spagna, dove si contano 12 morti e 23 dispersi nell’incendio devastante nei boschi andalusi della provincia di Almerìa. Anche la Francia boccheggia, Parigi e una ventina di dipartimenti sono in allerta rossa.

In Italia oggi sono due i bollini rossi: Firenze e Perugia, arancione a Campobasso. I bollini di questo colore aumenteranno a 6 a partire da domani, domenica 12 giugno: le città in verde saranno solo due. Le previsioni parlano di una situazione in crescendo fino al 20 luglio. Lunedì sono previste temperature fino a 37-39°C in Sardegna e 36-38°C nelle zone interne. Da martedì il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente, con punte di 40°C o oltre in Sardegna, Sicilia e nelle zone interne del Centro Italia.

Fiamme a Claut (Pordenone). Dalle 22 di ieri i Vigili del fuoco di Pordenone sono impegnati con la squadra del distaccamento di Maniago per un incendio boschivo localizzato sulle pendici del Monte Piolsa. Il fuoco, che minacciava alcune abitazioni, è stato monitorato per tutta la notte. Alle prime luci dell’alba un elicottero della Protezione Civile regionale si è alzato in volo per effettuare alcuni lanci che hanno fermato il fronte di fiamma a circa 300 metri dalle abitazioni, evitando così le evacuazioni. Al momento le operazioni, alle quali partecipano Vigili del Fuoco e Corpo forestale Regionale sono ancora in corso.

Fiamme anche in Sardegna. Gli agenti del Corpo Forestale stanno intervenendo, già dalle prime ore del mattino, su due fronti. Il primo nelle campagne di Narbolia (Oristano), in località Su Zippiri. Il secondo incendio, sempre in provincia di Oristano, è invece divampato in località Is Bingias, due gli elicotteri impegnati. Le operazioni sono in pieno svolgimento.

Palermo: “Tra le prime città a dotarsi di ordinanza innovativa per tutela animali, facciamo rete con cittadini”. L’assessore al Benessere animale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, ha spiegato che “Le temperature eccezionalmente elevate registrate in questi giorni hanno reso necessario un confronto con il sindaco e un approfondimento condiviso con le associazioni animaliste, il cui contributo è stato prezioso per costruire uno strumento più efficace a tutela degli animali d’affezione. Da questo lavoro nasce l’ordinanza sindacale n. 105”. Tra le principali novità: il divieto di lasciare cani, gatti e altri animali su balconi, terrazze, cortili, recinti, box, veicoli in sosta o comunque in luoghi esposti al sole e al surriscaldamento senza ombra, acqua e adeguata ventilazione; il divieto di trasportare o lasciare gli animali all’interno di trasportini e gabbie esposti ai raggi solari; il divieto di tenerli legati con catene o altri sistemi di contenzione in aree prive di riparo e l’obbligo, durante le passeggiate nella fascia oraria tra le 11 e le 16, di avere sempre con sé acqua fresca per garantirne l’idratazione. L’ordinanza prevede inoltre che, nei casi di grave e imminente pericolo per la vita dell’animale, le autorità possano intervenire immediatamente per prestare soccorso, oltre all’applicazione di sanzioni amministrative fino 500 euro, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità penale.