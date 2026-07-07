Torna il caldo anche nel vicentino. Oggi e domani allerta gialla per disagio fisico

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Dopo qualche giorno di tregua, con le temperature che avevano concesso un po’ di respiro, il Veneto torna a fare i conti con il grande caldo africano. La colonnina di mercurio torna ad impennarsi e per oggi e domani la Protezione Civile regionale ha emesso l’allerta gialla per possibile disagio psico-fisico da ondate di calore sulla pianura e la costa.

Il meteo regionale prevede condizioni di disagio in lieve peggioramento fino a risultare in prevalenza intenso su tutte le zone, tranne sulle aree montane e pedemontane dove rimarrà in prevalenza moderato. E’ raccomandata massima attenzione per gli anziani e i soggetti più fragili.

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