Nuovo sciopero del personale delle Ferrovie, dalle 21 di sabato alla stessa ora di domenica

Altro sciopero del personale di Ferrovie dello Stato. La mobilitazione inizierà oggi sabato 23, alle ore 21 e andrà avanti fino alla stessa ora del giorno successivo, domenica 24 novembre. La decisione, comunicata da Ferrovie dello Stato, è confermata dal sindacato Usb e coinvolgerà “tutto il personale delle società del gruppo e delle altre aziende che operano nel settore ferroviario sul territorio nazionale”, spiega una nota della sigla sindacale.

Lo scorso 5 novembre lo sciopero proclamato da tutti i sindacati dopo l’accoltellamento di un capotreno aveva riscosso ampie adesioni con forti disagi per i viaggiatori. L’8 novembre poi si erano fermati i treni locali e tutto il trasporto pubblico locale per lo sciopero unitario dei mezzi pubblici. L’agitazione di sabato e domenica “si colloca dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività Ferroviarie, portato avanti da un fronte ampio di sigle di base” spiega l’Usb.

Lo scorso 14 novembre l’autorità Garante, in vista dello sciopero generale del 29 novembre, aveva inviato a Cgil e Uil l’invito a escludere dallo stop i settori trasporti, sanità e giustizia. Il Garante ha indicato la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ovvero del rispetto di un intervallo minimo di 10 giorni tra gli scioperi precedentemente proclamati nello stesso settore, e della rarefazione riferita al trasporto passeggeri, che non consente la concentrazione tra scioperi.

Intanto è stato sottoscritto, su iniziativa della Commissione di garanzia sugli scioperi, il Protocollo tra le parti sociali per il Giubileo 2025 che contempla franchigie straordinarie durante le quali evitare astensioni dal servizio (nei settori Trasporti, Sicurezza, Igiene ambientale e Sanità), in un arco temporale in cui si consideri anche il giorno precedente e successivo all’evento. Sono stati individuati nove eventi strategici per la Capitale. Il protocollo non è stato firmato dalla Cgil.

Tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio.

Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.