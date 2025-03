Sciopero dei treni oggi, domani tocca a bus e metro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora un’altra giornata di disagi per chi viaggia in treno. E’ in corso dalle ore 9 di questa mattina lo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali delle ferrovie e durerà fino alle 17. “Lo sciopero, fa sapere Fs, potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia“. Si invitano i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.

La protesta si è articolata con in un primo sit-in ieri davanti al Mit, ed oggi con una manifestazione a Roma in Piazza di Porta Pia. La mobilitazione riguarda il personale di Trenitalia, Italo e Trenord ed è stata proclamata contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da oltre un anno. I sindacati chiedono anche garanzie per migliori condizioni di lavoro.

Per i servizi regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Come sempre, i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Domani invece lo sciopero riguarderà il trasporto pubblico locale e sarà di 24 ore. L’agitazione è stata indetta da Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro privato e Adl Cobas. In ogni città gli autisti incroceranno le braccia nel rispetto di diverse fasce di garanzia. Le richieste: un aumento salariale di 300 euro; la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti; il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso in due modi: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alla mezzanotte del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa i viaggiatori possono sempre riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Per informazioni c’è anche il numero verde gratuito 800 89 20 21.