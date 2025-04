Oltre 60mila fedeli hanno omaggiato il Papa. Sabato i funerali

. Secondo la Sala Stampa del Vaticano sono già oltre 60mila le persone che hanno salutato Jorge Bergoglio prima dei funerali che si svolgeranno sabato prossimo. Intanto arrivano delle novità sulle esequie.

Domani alle 20 la chiusura della bara. Sarà presieduta dal cardinal Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, colui che ha dato l’annuncio della morte di Francesco. Prenderanno parte al rito alcuni cardinali: tutti si troveranno per le ore 19.30 presso l’altare della Confessione a San Pietro. Sabato al termine della Messa esequiale il feretro del Pontefice sarà accompagnato nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Inoltre, il corteo funebre che accompagnerà la salma del Papa, dopo i funerali, dalla Basilica di San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore, procederà “a passo d’uomo per consentire alla gente di salutarlo”. Lo ha detto il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni. All’arrivo della Basilica romana di Santa Maria Maggiore, il Papa sarà accolto da un gruppo di poveri.

Voce anche agli ultimi. Ci saranno anche migranti e rifugiati ai funerali a piazza San Pietro. Lo annuncia Mediterranea, l’Ong che più volte ha incontrato il Pontefice e che ha ricevuto la conferma della propria partecipazione dalla Prefettura della Casa Pontificia. La delegazione sarà composta da soccorritori e migranti rifugiati torturati e fuggiti dai lager libici.

Lunghe code per entrare in Basilica e se dovesse proseguire anche oggi un massiccio afflusso di fedeli per l’omaggio al Papa, San Pietro resterà aperta anche dopo le 24, come già accaduto stanotte. Come ha riferito il portavoce del Vaticano Matteo Bruni: “La basilica questa notte ha chiuso dalle 21.45 alle 22.15, per consentire alcune operazioni in basilica, in vista del prolungamento dell’orario. Poi ha chiuso dalle 5.30 di mattina alle 7”. Visto l’afflusso, però, si dovrebbe andare anche oltre l’orario comunicato.