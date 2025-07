Domani a Ponte dei Nori il funerale del ventenne Matteo Mameli, morto nel frontale

Sarà domani pomeriggio, venerdì 11 luglio alle ore 16, nella chiesa di Ponte dei Nori a Valdagno il funerale di Matteo Mameli, l’appena ventenne vittima del terribile incidente stradale avvenuto domenica 29 giugno lungo la stretta strada che porta a Monte di Malo, a poche centinaia di metri da casa, in contrada Massignani.

Matteo è morto domenica 6 luglio, dopo una settimana di agonia, all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dov’era stato elitrasportato in condizioni disperate. Sempre nella stessa chiesa stasera, 10 luglio, alle ore 19 sarà recitato anche il rosario. Un’intera comunità, ancora sgomenta, si prepara a stringersi così ancora una volta attorno alla famiglia di Matteo: la mamma Chiara, il papà Gianni, la sorella Alessia. La salam giungerà dall’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il pubblico ministero della Procura di Vicenza, Giorgio Falcone, ha aperto a carico dell’automobilista scontratosi frontalmente con la moto del giovane un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza, come attesta l’avviso di accertamenti tecnici irripetibili relativi alla consulenza tecnica disposta dal magistrato per accertare dinamica, cause e responsabilità del sinistro. Il sostituto procuratore, tuttavia, non ha ritenuto necessario ordinare anche l’autopsia, essendo chiaro che il ventenne è morto unicamente a causa dei gravissimi politraumi riportati nell’impatto contro il parabrezza della vettura prima, e nella rovinosa caduta a terra poi, e ha quindi rilasciato il nulla osta alla sepoltura, dando così modo ai suoi cari, che sono assistiti dalla società di risarcimento danni Studio3A-Valore, di fissare la data dei funerali.

Matteo lavorava come operaio presso l’impresa metalmeccanica valdagnese Amer, era benvoluto da titolari e colleghi e conosciuto da tutti a Valdagno. Dopo il funerale la salma riposerà nel cimitero di Massignani.

