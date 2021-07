Omicidio Chiara Gualzetti, il Gip convalida il fermo in carcere per il 16enne reo confesso

Inoltre sussiste il pericolo di fuga e l'indagato ha tentato anche di depistare le indagini, negando ogni responsabilità, e dicendo che la ragazza aveva un successivo appuntamento con un altro giovane, nascondendo i vestiti, lavando le scarpe sporche di sangue e il coltello, cancellando immagini e messaggi dal cellulare. Il sedicenne si è poi deciso ad ammettere di aver ucciso l'amica solo a fronte di elementi di accusa “di eccezionale rilevanza”. Nella decisione conta anche la personalità “incline a seguire i propri impulsi emotivi”. Emergono particolari agghiaccianti: si parla infatti di estrema violenza e determinazione dimostrate durante tutto il corso dell'aggressione, che ha avuto una durata significativa e ha visto il giovane colpire ripetutamente con coltellate al collo, al petto e alla gola la vittima e infine colpirla anche con calci.

Il Gip del tribunale per i minorenni di Bologna, convalida il fermo in carcere per il sedicenne che domenica scorsa ha ucciso Chiara Gualzetti a Monteveglio,in provincia di Bologna. Secondo il giudicesoprattutto rispetto a un reato il cui concetto illecito è di immediata percezione e sottolinea inoltre come abbia messo in atto lucidi e freddi tentativi di nascondere le tracce del delitto e di negare le responsabilità.