Covid, 882 nuovi casi e 21 decessi. Ema: “Due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta”

E intanto il premier Mario Draghi intervenendo alla cerimonia di chiusura dell'anno accademico dell'Accademia dei Lincei dichiara che a più di un anno dall'esplosione della crisi sanitaria, possiamo finalmente pensare al futuro con maggiore fiducia. “La campagna di vaccinazione procede spedita, in Italia e in Europa. Dopo mesi di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L'economia e l'istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. La pandemia non è finita. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze”.

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco, in merito alla richiesta delle Regioni di poter avere un numero maggiori di dosi vaccinali anti Covid, dichiara: “A luglio manterremo la quota di somministrazione delle 500mila dosi di vaccini al giorno. I numeri – ha spiegato il generale – non sono un'opzione,. Il problema – sottolinea – è legato alle agende che molte Regioni hanno programmato prima che uscissero le nuove prescrizioni del Cts su Astrazeneca”.