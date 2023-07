Omicidio di Primavalle, terminato dopo 4 ore l’interrogatorio del sospettato

4 ore. Tanto è durato l’interrogatorio davanti al gip del Tribunale dei minori di Roma del 17enne accusato di aver ucciso Michelle Maria Causo nell’appartamento di Primavalle. Il giudice per lui ha convalidato l’arresto e dopo l’interrogatorio, che si è tenuto nel centro di prima accoglienza di via Agnelli, il ragazzo è stato portato via dalle forze dell’ordine.

Già nella giornata di ieri erano arrivati i primi esiti dell’esame autoptico, che avevano evidenziato come la ragazza fosse stata colpita con almeno sei coltellate al collo, all’addome e alla schiena. Secondo le ipotesi, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite sembra per un debito di 30 euro, circostanza però a cui la madre di Michelle non crede: “Mia figlia lavoricchiava, il giorno assisteva i bimbi in piscina, i soldi li aveva. I carabinieri nella sua cameretta hanno trovato 90 euro, perciò questa storia del debito è una stupidaggine. Che fai? Mi ammazzi perché non ti ho dato 40 euro? No, io penso che se sono i soldi che ti interessano tu puoi anche aspettare un giorno. Ma ripeto, Michelle i soldi li aveva”. Queste le sue parole in un’intervista rilasciata dalla donna al Corriere della sera.

Se la circostanza del debito non risultasse veritiera, gli inquirenti sposterebbero la tesi sull’approccio sessuale respinto. Sempre dall’esame autoptico, si è notata l’assenza di tagli sulle mani della vittima, segno che non ha fatto in tempo a difendersi dall’aggressione. I vicini hanno riferito di urla e grida provenienti dall’appartamento, il che farebbe comunque pensare ad un lite tra i due ragazzi. Le indagini sono ancora in corso.