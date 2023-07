Scontro con mistero nella notte vicentina, un’auto sparisce dopo la botta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente con mistero la notte scorsa presumibilmente tra due veicoli, con uno dei due mezzi rimasto capovolto in mezzo ad una rotatoria, nelle vicinanze di un distributore di benzina.

Il sinistro, che fortunatamente non ha provocato feriti, sarebbe avvenuto a tarda ora in direzione Anconetta nell’intersezione tra Viale Trieste e via Giovanni Battista Quadri: secondo una prima ricostruzione dei fatti ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, un secondo veicolo entrato in collisione, si sarebbe invece dileguato nella notte e non è noto se vi sarebbero al momento sufficienti indizi utili a rintracciarlo.

Sul posto anche un mezzo dei Vigili del Fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza e bonificare l’area interessata dall’evento.