Musica e turismo dolce: è tempo di Suoni tra le Malghe – Voci delle Bregonze

Partirà domani, domenica 2 luglio, l’attesa rassegna “Suoni tra le malghe-Voci delle Bregonze” che fino al prossimo 7 Settembre vedrà le malghe e le colline dell’Alto Vicentino diventare luoghi di incontro, dove poter trascorrere piacevoli ore tra musica e natura: l’idea di promuovere un turismo dolce, che punti al futuro ma non scordi la sostenibilità, giunta alla sua settima edizione grazie al grande impegno dell’associazione culturale Incontrarse. I concerti proposti abbracciano diversi generi musicali e la partecipazione è sempre gratuita: i partecipanti sono invitati a raggiungere i luoghi dei concerti principalmente a piedi – benchè siano previsti parcheggi non troppo scomodi – con escursioni di diversa durata e difficoltà, adatte comunque a tutte le esigenze in linea perfetta con lo spirito dell’iniziativa.

Ricco e variegato il programma con l’esibizione prevista appunto per domani dalle 13.30 della band di musica tradizionale Tino e i Fiaschi, nell’incantevole scenario naturale di malga Zolle ad Arsiero. Domenica prossima spazio invece agli Stellari, gruppo di soli fiati che performerà invece negli spazi adiacenti Malga Mazze Superiori nel territorio comunale di Lugo di Vicenza. Domenica 23 sarà invece il turno di salire in Altopiano, nel sito archeologico del Bostel di Rotzo dove ad animare il pomeriggio con ballate e suoni tipici della verde Irlanda ci penserà The Irish Gang. Piccola pausa poi per ritornare il 12 agosto stavolta a Tonezza del Cimone dalle 18 con lo spettacolo tra narrazioni e melodie della cultura popolare veneta proposta da Fiorella Mauri e Luciano Zanonato con ‘Spunta il sole, spunta la luna’.

Domenica 3 settembre presso il Rocolo di località Marola di Chiuppano andranno in scena gli artisti della Casa del Vento, 15 album sulle spalle dalla loro fortunata unione nel 1999: la domenica successiva invece, nella cornice di Villa Suman Giusti a Zugliano sarà il turno del duo tutto in rosa Capgirls con le loro reinterpretazioni dei più noti brani italiani ed internazionali dagli anni sessanta ad oggi. Chiuderà la kermesse, il 17, la coppia artistica formata da Monica Bassi e Massimo Santacatterina che nella frazione di Santa Maria di Lugo coinvolgeranno i partecipanti in un percorso musicale d’autore.

In tutti i casi, prima delle esibizioni, ci sarà la possibilità di pranzare al sacco o presso vicine strutture segnalate dall’organizzazione: per info, utilità e orari sarà possibile consultare il sito www.suonitralemalghe.net