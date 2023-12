Omicidio La Spezia: per la morte di Rossella Cominotti fermato il marito e spunta la pista satanica

Gli inquirenti sono al lavoro per far luce sulle ultime ore che la coppia cremonese ha trascorso nella cittadina ligure prima del ritrovamento del cadavere did’hotel dove è stata uccisa la 53enne è stata t

I sospetti sul marito, il 57enne Alfredo Zenucchi, si infittiscono. L’uomo ha infatti raccontato la sua versione dei fatti ovvero di aver ucciso la moglie tagliandole la gola con un rasoio nella stanza d’albergo di Mattarana, in Val di Vara, nello Spezzino, assecondo un piano precedentemente stabilito da entrambi di morire insieme. Zenucchi dopo aver ucciso la moglie si sarebbe dovuto togliere la vita, ma a quanto pare non ce l’ha fatta, vegliando per due giorni il cadavere prima di darsi alla fuga.

Secondo quanto trapelato quando è stato fermato dai carabinieri in Lunigiana, Alfredo Zenucchi “si stava dirigendo verso Villafranca in Lunigiana per andare a suicidarsi. Aveva individuato un rettilineo per prendere velocità e andare a schiantarsi con l’auto, almeno secondo quanto riferito dall’avvocato difensore Alberto Rimmaudo.

Ma chi è Zenucchi? I vicini lo descrivono come un tipo strano, frequentatore di siti satanici che evocano “Angeli e demoni”, sangue e vampiri. In passato, rivela La Repubblica, ha vissuto in una comunità di recupero. Come detto dalle indagini è emerso che la coppia durante il soggiorno nello Spezzino, dove è arrivata il primo dicembre, ha fatto uso di eroina, ed ha comprato delle siringhe in una farmacia di Tellaro che sono state poi rinvenute nella camera dell’hotel.

I due dopo un anno di conoscenza, si erano sposati il 9 marzo a Bonemerse, il paesino in provincia di Cremona dove a gennaio avevano aperto un’edicola, che era chiusa da qualche anno. Era un’attività in perdita, ma i due non risultano avere grossi debiti.

Domani mattina a Massa è fissata l’udienza di convalida del fermo di Zenucchi davanti al gip. Il giorno dopo a La Spezia la procura affiderà l’incarico per l’autopsia.