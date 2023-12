Auto contro un palo e poi nel fossato: gravi due giovani, uno in condizioni critiche

La notte scorsa, poco prima delle 3:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 23 in località Pojana di Granfion nel comune di Grisignano del Zocco, per un’auto finita fuoristrada in un fossato dopo aver divelto un palo dell’energia elettrica: gravemente feriti due giovani.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto (una Wolkswagen Polo grigia) e soccorso il conducente, rimasto incastrato sotto l’auto. Il giovane è stato poi preso in cura dal personale sanitario del Suem 118, stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale.

Ferito anche il passeggero, riuscito ad uscire dall’auto prima dell’arrivo dei soccorsi: pure lui è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.