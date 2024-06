Omicidio Pescara, oggi i funerali di Thomas Luciani. Chiuso il parco dove è stato assassinato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il parco “Baden Powell” di Pescara, dove domenica è stato assassinato Christopher Thomas Luciani, 16 anni, è stato chiuso. L’assessore ai Parchi del Comune di Pescara Gianni Santilli ha spiegato: “Abbiamo preso questa decisione per la continua e incessante presenza di persone e curiosi. Il viavai nelle ultime ore si era fatto crescente e per questo abbiamo deciso la chiusura per qualche giorno. Crediamo di riaprirlo entro un paio di giorni”. Davanti all’ingresso, intanto, aumentano fiori, striscioni e bigliettini in ricordo del ragazzo.

Oggi alle 17, a Rosciano (Pescara), sono in programma i funerali del ragazzo. Per l’occasione, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha proclamato il lutto cittadino dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

Masci sulla pagina Facebook del Comune scrive: “La città di Pescara si unisce nel dolore alla comunità di Rosciano, nel giorno dell’ultimo saluto a Christopher Thomas Luciani sono certo di interpretare i sentimenti e le emozioni dell’intera collettività, attonita e incredula di fronte alla fine del giovane di Rosciano”. “Fermarsi è doveroso, come testimonianza del cordoglio non solo della nostra città ma della nazione, in segno di rispetto per la famiglia e per gli amici di Christopher, e anche per riflettere in maniera profonda e responsabile su ciò che è accaduto”.

L’autopsia effettuata sul corpo del minorenne ha confermato il numero di colpi emerso in sede di ispezione cadaverica, cioè 25. E’ emerso inoltre che a provocare la morte del ragazzo sono state lesioni che hanno interessato entrambi i polmoni, provocando uno shock emorragico irreversibile. Per l’omicidio sono stati sottoposti a fermo due sedicenni il cui unico vero intento, si legge in un passaggio del provvedimento con cui il Gip del Tribunale dei Minori dell’Aquila, è stato “quello di cagionare sofferenza e morte”.