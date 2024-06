Escursioni e sagre per l’ultimo fine settimana di giugno nel Vicentino

Sono moltissimi gli appuntamenti in giro per la provincia di Vicenza in questo fine settimana di fino giugno. Dalle escursioni in notturna e di giorni, ai laboratori, dalle sagre ai tornei sportivi. ecco un po’ id opportunità in giro per il vicentino di cui si è parlato nella puntata di Festa Italiana a Radio Eco Vicentino.

Ascolta “Il weekend del 28/30 Giugno 2024” su Spreaker.

A Thiene da venerdì 28 a domenica 30 giugno si svolge la Sagra di Rozzampia, nell’omonima frazione. La festa proseguirà anche nel fine settimana successivo, mentre ad Arsiero si tiene la Sagra di San Pietro nella frazione di Castana (dal 27 al 30 giugno) e a Giavenale di Schio l’Anguriara al Rocolo. Sempre a Schio e sempre dal 27 al 30 giugno Solstizio d’estate Yoga Retreat, evento organizzato da Alloggio Vegetariano Damarco: quattro giorni avvolti dalla bellezza ed energia della natura.

In 13 Comuni dell’Alto Vicentino in giugno e luglio la cooperativa Radicà organizza Playground – ritrovi sportivi: calcetto, basket e pallavolo gratuiti per i giovani dai 12 ai 29 anni, iniziativa realizzata con il sostegno della Regione del Veneto all’interno del progetto Comuni-ty Lab (presso il campetto di Centrale). Sempre a Zugliano, sabato 29 giugno A spasso tra le Bregonze: passeggiata in notturna: escursione al chiaro di luna tra le bellezze naturali della zona, che si conclude con una cena conviviale. Un’opportunità unica per scoprire i paesaggi locali sotto una nuova luce e gustare insieme piatti tipici.

A Treschè Conca (Roana) sabato 29 giugno Aperitivo in musica alla Locanda Stella Alpina in compagnia della band ‘Grace is Gone’ di Chiuppano, con sonorità soul & blues, mentre lo stesso giorno a Rotzo appuntamento con le Tradizioni cimbre in Altopiano, un itinerario all’insegna della storia e dell’archeologia, a stretto contatto con la natura e con le montagne dell’Altopiano di Asiago.

A Laghi, invece, ancora il 30 giugno “Ma che storia!”, escursione tra boschi, contrade e luoghi legati alla Grande Guerra. La passeggiata di sei chilometri è organizzata da Biosphaera. Ed è un’attività gratuita per i ragazzi/e al di sotto dei 12 anni. Ritrovo 8.45, termine attività ore 13, lunghezza: 6 chilometri circa.

Sempre domenica 30, a Gallio “Avvicinarsi al miele” in Sala Bartolomea del Comune: un evento di informazione e degustazione curato da Massimiliano Gnesotto e organizzato dal Col di Gallio e l’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto (dalle 16:30 alle 19), mentre, restando in Altopiano, ad Asiago immersione nei Luoghi di Mario Rigoni Stern, un’escursione guidata tra boschi e contrade, alla scoperta dei paesaggi descritti nei libri dello scrittore.

A Malo domenica 30 giugno la protagonista sarà l’astrofisica Margherita Hack, grazie al laboratorio “Col naso all’insù: Margherita Hack e l’Universo”, organizzato dal Comune con Musei Alto Vicentino e la cooperativa sociale Trama (dalle ore 15:30 alle 17:30 presso Palazzo Corielli), si rivolge ai bambini dai 6 agli 11 anni.