Ondata di caldo torrido da mercoledì: temperature fino a 40 gradi

Torna il caldo torrido sull’Italia. Si tratta del quarto anticiclone di matrice africana dell’estate 2026 e il rischio è che possa essere il più caldo di tutti. Entro i primi di agosto dovrebbe aver raggiunto quasi tutta l’Europa centro meridionale.

I primi giorni saranno caratterizzati ancora da una instabilità sul Basso Tirreno dove saranno presenti rovesci e temporali in particolare sulla Sicilia e sulle coste tirreniche meridionali. Ma da mercoledì l’anticiclone africano arriverà su tutta l’Italia con alte temperature: alla quota di riferimento di 1500 metri si registreranno temperature tra i 20 e i 24 gradi. In pianura, invece, si arriverà a picchi di 36-38 gradi in molte zone del Centro-Nord, fino a 40 gradi nel weekend. Entro la settimana queste temperature si registreranno sia al Sud che al Nord Italia e andranno avanti per tutti i primi giorni di agosto.

Oggi 27 luglio e domani 28 luglio le giornate saranno ancora caratterizzate da un clima estivo non torrido. Al Centro sono attesi temporali lungo i confini di Umbria, Lazio e Marche e sulla Toscana mentre ci saranno piogge sparse su zone costiere di Marche e Abruzzo. Al Sud temporali più intensi su Campania meridionale e Molise, con maltempo in estensione su Puglia e Calabria dove avremo piogge sparse che localmente interesseranno anche Basilicata e Sicilia.