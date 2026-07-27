Perde la presa e precipita sul Sengio Alto: diverse ferite per un 32enne

Incidente questa mattina per una cordata che stava scalando sulle Piccole Dolomiti a Valli del Pasubio. Intorno alle 10,30, secondo quanto si apprende, è partita una richiesta di aiuto al numero di emergenza 118 da una giovane coppia di scalatori veronesi: il primo in cordata (un 32enne di Cologna Veneta) è scivolato per una decina di metri, forse per aver perso la presa, sul primo tiro dello Spigolo Faccio (sul Primo Apostolo, gruppo del Sengio Alto).

Il 32enne ha sbattuto sulla roccia: cosciente, ma con diverse contusioni e tagli su gamba e braccio, è stato calato alla base della parete dalla compagna di cordata, che gli ha fatto da sicura e gli aveva poi medicato le ferite.

Una squadra di cinque tecnici del soccorso alpino di Schio, dopo essersi avvicinata con la jeep sotto il Baffelan, ha imboccato a piedi il sentiero, camminando una decina di minuti fino all’attacco della via. I soccorritori hanno provveduto a medicare nuovamente le ferite, hanno caricato in barella lo scalatore, per poi trasportarlo a spalla alla strada, dove nel frattempo era arrivata l’ambulanza, che lo ha accompagnato all’ospedale di Valdagno. L’intervento si è concluso intorno alle 13.