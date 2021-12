Oscar: “E’ stata la mano di Dio” nella shortlist dei migliori 15 film stranieri

Il film italiano “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino è nella shortlist dei 15 migliori film stranieri in corsa per gli Oscar 2022. L’Academy ha annunciato i finalisti in 10 categorie. Si tratta della fase antecedente le nomination che saranno rese note l'8 febbraio prossimo. Poi il 27 marzo si saprà se il regista napoletano avrà conquistato la sua seconda statuetta, a otto di distanza dal successo con “La Grande Bellezza” del 2014.

Per entrare nella shortlist, la pellicola di Sorrentino ha dovuto competere con un pool di candidature nazionali da 92 Paesi. Oltre al film italiano, che era tra i favoriti della vigilia, ce l'hanno fatta tra gli altri anche l’iraniano “Un eroe di Asghar Farhadi”, il film animato danese “Flee” di Jonas Poher Rasmussen e il giapponese “Drive My Car” di Ryûsuke Hamaguchi, tratto da un racconto di Haruki Murakami, il finlandese “Compartment No. 6”, lo spagnolo “The Good Boss” e il norvegese “La peggiore persona del mondo”.

Fuori invece il francese “Titane”, che aveva vinto la Palma d'Oro a Cannes. Esclusi invece gli italiani in lizza tra i documentari “Ennio” di Giuseppe Tornatore e “Marx può attendere” di Marco Bellocchio. Infine “Flee”, già premiato agli Efa, è entrato anche nella short list del miglior documentario, miglior cartone animato e potrebbe fare la storia come il primo documentario candidato a miglior film.